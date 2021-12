Luego de la noticia falsa que circuló en redes sociales, en donde se mencionaba que había fallecido Paquita la del barrio, fue la propia cantante quien usó sus plataformas para desmentir la noticia y pidió respeto por ella y para los sentimientos de las personas:

“Pues ni me he muerto y sigo aquí, vivita y coleando. Entre más me deseen la muerte, más años voy a vivir, yo creo, porque Dios así es, pero no anden haciendo esas cosas, no jueguen con los sentimientos de las personas, es muy horrible eso, así es que, pónganse las pilas”.

El grupo Guns N’ Roses anunció su regreso a México para el 2022, con 4 fechas confirmadas. Primero se presentarán en Mérida, Yucatán, el 15 de octubre. Después, llegarán a Guadalajara, en el Estadio Akron el 18 de octubre, en la Ciudad de México el 21 de octubre y por último el 23 del mismo mes en Monterrey. Los precios para Guadalajara estarán entre los 850 hasta los 9,950 pesos. ((Por Katia Plascencia Muciño))