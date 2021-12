El cantante Ed Sheeran tiene un nuevo récord gracias a su tema “Shape of You” que se convirtió en la canción más escuchada en Spotify al tener tres mil millones de reproducciones. A través de un video, el británico expresó que no podría estar más contento con la noticia, calificándola como una locura.

En entrevista para un medio estadounidense, el vocalista del grupo Coldplay, Chris Martin, señaló que la banda británica probablemente lanzará su última grabación musical en 2025 y después estarán de gira, por lo que el catálogo de la agrupación terminaría junto con el tour.

José Joel, hijo de José José, se lanzó contra su media hermana Sarita Sosa por que supuestamente se encuentra vendiendo algunos artículos que fueron propiedad del Príncipe de la Canción, tales como prendas de ropa, discos y premios. El primogénito del cantante argumentó que su media hermana no podrá efectuar la venta de la casa de su padre debido a que no es la heredera. (Por Katia Plascencia Muciño)