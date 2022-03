El Festival de Cine de Cannes tomó posición sobre la guerra en Ucrania y prohibirá a las delegaciones rusas en su edición 75, confirmó mediante un comunidado la organización del festival. Cannes 2022 se llevará a cabo del 17 al 28 de mayo.

Las productoras Warner Bros, Paramount, Disney y Sony, así como las plataformas Disney+ y Netflix, decidieron no estrenar cintas como Morbius, The Lost City y The Batman en Rusia, en protesta por el conflicto que mantienen. Mientras que las plataformas también anunciaron acciones contra dicho país.

El actor Michael Douglas será el protagonista y productor ejecutivo de un drama centrado en la figura de Benjamin Franklin, considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. La serie, será para la plataforma Apple TV. (Por Katia Plascencia Muciño)