La actriz Eva Longoria continúa grabando en Guadalajara y este miércoles, junto con el equipo de producción de la serie producida por CNN+ fue vista en el Centro de la ciudad, concretamente en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y los pasillos del Palacio Municipal.

Lady Gaga, Billy Porter y el actor de “Will & Grace” Eric McCormack se unirán a Elton John como coanfitriones de la fiesta benéfica de la superestrella británica para ver la ceremonia de los premios Oscar. Esta es la edición 30 de la fiesta que organiza Elton John para recaudar fondos para su Fundación contra el Sida.

Paulina Rubio enfrenta una nueva batalla legal con su ex marido y padre su hijo, Andrea Nicolás. El empresario pide obtener la custodia total de su hijo, pues alega que “La Chica Dorada” no lo cuida bien. Argumenta que hace un mes el menor se contagió de Covid y no fue atendido por la cantante. También indica que tiene una carta de la escuela, donde se le pide a Rubio que el niño debe ser más constante con sus asistencias. (Por Katia Plascencia Muciño)