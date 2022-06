La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué oficialmente están separados, así lo confirmaron a través de un comunicado en el que piden respeto para sus hijos por el momento difícil que están pasando.

Tras varios días internado por un cuadro de neumonía, el primer actor Ignacio López Tarso fue dado de alta. Se encuentra recuperándose en casa, donde continuará con su tratamiento médico.

La cantante Mariah Carey fue demandada por un hombre que aseguró haber grabado el tema “All I Want For Christmas Is You”, 5 años antes de la publicación de Mariah. El demandante busca al menos 20 millones de dólares por derechos de autor en conjunto con daños y prejuicios. (Por Kevin Casillas)