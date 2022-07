La Fiscalía de España pidió más de ocho años de prisión para la colombiana Shakira por un caso de fraude fiscal de 14,5 millones de euros, según un documento de la Fiscalía publicado el viernes. Se le acusa de no haber pagado impuestos entre 2012 y 2014, periodo en el que Shakira dice no haber vivido en España.

Varios países árabes prohibieron la proyección en las salas de cine de la cuarta entrega de la saga Thor, debido a la presencia de personajes homosexuales. Thor: Amor y Trueno, la superproducción Marvel triunfó en la taquilla de Estados Unidos, pero, al igual que otros éxitos estadounidenses recientes, provocó malestar e incluso censura en algunos países debido a las referencias LGBT.

Luego de darse a conocer que la actriz Maribel Fernández, mejor conocida como “La Pelangocha”, había sido internada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, la propia actriz mencionó que ya fue dada de alta y medicada, sin embargo, necesita otra operación del corazón, que aún no le pueden realizar, hasta que las medicinas hagan efecto. (Por Katia Plascencia Muciño)