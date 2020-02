El actor Diego Luna, aseguró que series como Narcos, cuya segunda temporada se estrena hoy en Netflix, son importantes por el tipo de temas que abordan, ya que abren la conversación entre los espectadores, “no hablar de esta problemática es normalizarla”. Destacó que se encuentra orgulloso del trabajo hecho y de lo que significa la serie en términos de exposición.

Por su parte, la actriz Marina de Tavira promueve el hábito de leer, al ofrecer una lectura dramatizada del texto “La penúltima vez que fui hombre bala”, del escritor Etgar Keret.

Finalmente, la actriz Verónica Castro reveló la verdadera razón por la que no regreso a la serie “La Casa de las Flores”. “La Vero”, aseguró que no fue ella quien no quiso regresar para la segunda temporada, sino que el productor, Manolo Caro, ya no quiso su participación. (Foto: Cuartoscuro.com)