La cantante Ximena Sariñana se unió a ONU Mujeres México como embajadora de buena voluntad, un compromiso que la llevará a difundir durante dos años la voz de la organización en materia de género. La también actriz, aseguró que está preparando el disco más inclusivo que se ha hecho jamás, en el que han trabajado productoras y realizadoras mujeres y ha colaborado con la plataforma “She is the music”, cuya misión es visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo musical.

En tanto, la Academia de la Grabación despidió este martes a Deborah Dugan, la presidenta destituida que cuestionó la integridad del proceso de nominaciones a los premios Grammy y dijo que fue acosada sexualmente por un abogado de la organización, a la que llamó un club de chicos que consentía y favorecía a los hombres poderosos. La Academia aseguró que tomó la decisión tras dos investigaciones independientes exhaustivas y costosas sobre Dugan y sus denuncias, encontrando deficiencias gerenciales y fracasos constantes, aunque no proporcionó detalles.

Finalmente, una de las víctimas colaterales de la epidemia del coronavirus es la industria cinematográfica, que en 2019 se disparó a un récord de 31.1 mil millones de dólares, con una recaudación mundial 42.5 mil millones. Sin embargo, en lo que va del 2020 está resintiendo los estragos de la enfermedad, lo que está ahuyentando al público de las salas, así como la suspensión de filmaciones y cancelaciones de estrenos de películas en varios países, ocasionando perdidas en el mundo del cine. (Por Katia Plascencia Muciño)