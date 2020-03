Disney prepara el lanzamiento del documental The Beatles: Get Back, que dirigirá Peter Jackson. El filme estará centrado en el proceso creativo del último álbum de estudio del cuarteto de Liverpool, Let It Be, además de que incluirá completo el mítico concierto que la banda ofreció en Londres. Se tiene previsto que The Beatles: Get Back llegue a cines en septiembre próximo.

En tanto, Louis Tomlinson anunció tres nuevas fechas de su gira Walls Tour en México. El ex integrante de One Direction se presentará el 5 de noviembre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México; el 5 de noviembre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara y el 9 de noviembre en el Auditorio Citibanamex, en Monterrey. La venta al público general comenzará el próximo 19 de marzo.

Finalmente, luego de darse a conocer la sentencia de 23 años de prisión por cargos de crímenes sexuales en una corte de Nueva York para Harvey Weinstein, el productor deberá enfrentar a la justicia nuevamente, pero en esta ocasión, a las autoridades de Los Ángeles, en donde tendrá que ir a juicio por abuso sexual. (Por Katia Plascencia Muciño)