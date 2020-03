El cienasta Woody Allen publicó con una nueva editorial sus memorias y sin previo aviso. El libro lleva por nombre “A propósito de nada”, en donde además de todos sus recuerdos , aborda el tema de las acusaciones en su contra por supuesto abuso sexual de su hija adoptiva Dylan Farrow. A principios demarzo la editorial Hachette Book Group, se negó a lanzar la publicación y abandonó el proyecto. Ahora es Arcade Publishing quien saca a la luz el trabajo de Allen.

En tanto, el cantante Jon Bon Jovi se encuentra en la preparación del tema Do what you can, inspirado en la pandemia del coronavirus y pidió a sus fans en redes que le compartieran sus experiencias y su forma de llevar esta emergencia global para terminar la canción.

Finalmente, un total de 507 salas de cine en China fueron reabiertas luego de que las autoridades del país consideraron que la presencia del covid – 19 ha disminuido de manera importante. Lo anterior representa solamente el cinco por ciento de las salas que estaban funcionando antes de la emergencia sanitaria. (Por Paco Morales González / Foto: Cuartoscuro.com