Fher Olvera, vocalista de Maná realizó la tarde de este viernes una transmisión en vivo a través de YouTube en donde invitó a la gente a no entrar en pánico por el coronavirus, pero a entender que es un virus contagioso por lo que es importante mantener el aislamiento social en la medida de las posibilidades. Invitó a reflexionar sobre las cosas simples de la vida y a entender que el planeta no nos pertenece y que le hemos hecho mucho daño.

En tanto, la banda Rammstein. utilizó sus redes sociales para aclarar que su vocalista Till Lindemman no tiene coronavirus, como había dado a conocer una agencia de noticias esta mañana. Sin embargo se aclaró que Till, si estuvo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital pero por otro padecimiento del cual se recupera favorablemente.

A pocos días de que se anunciara que alrededor de 500 salas de cine en china abrirían sus puertas y que incluso se reestrenarían cintas como Avengers y Avatar, las autoridades ordenaron que se cerraran de nuevo al considerar que el riesgo de contagio permanece, por lo que aún no se puede cantar victoria. (Por Paco Morales González)