Los festivales de cine más importantes y prestigiosos del mundo, entre los que figuran el de Cannes, la Mostra de Venecia, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara o el de San Sebastián, formarán parte de “We Are One: A Global Film Festival”, un evento virtual organizado por la plataforma YouTube, en el que a partir del 29 de mayo y durante 10 días, ofrecerá gratis y al público de todo el mundo una programación escogida por los mencionados festivales, además de que recaudarán fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones involucradas en la lucha contra el Coronavirus.

Una clase de actuación con Patrick Stewart, grabar una canción con Sting, o una conversación por videoconferencia con Sasha Baron Cohen, son algunas de las ofertas de una casa de subasta en línea. Las ventas se realizarán entre el primero y el ocho de mayo a beneficio de los esfuerzos del Comité Internacional de Rescate para combatir el Covid-19. Las apuestas comienzan en 50 dólares cada una y no tienen precio de reserva.

A través de un video titulado “38 Horas Sin Dormir” Ricardo Arjona deja ver el proceso creativo que hay detrás de Hongos, su nuevo sencillo que lanzará mañana, 28 de abril. En dicho audiovisuial se ve al intérprete trabajando frase a frase al tiempo que las analiza y justifica por qué exactamente ese verso forma parte de su letra, todo frente a su consola de sonido y acompañado de un par de cámaras a las que ocasionalmente se dirige. (Por Katia Plascencia Muciño)