La actriz Octavia Spencer donó ventiladores y monitores de respiración a hospitales de Alabama y Nueva York. Además, la ganadora del Óscar a Mejor Actriz de Reparto por La Forma del Agua donó iPads para que los médicos puedan utilizar correctamente los monitores. Octavia Spencer mencionó que es su forma de contribuir al mundo ante la pandemia.

Will Smith reunió a través de una videollamada al elenco de El Príncipe del Rap, como parte de la serie Will From Home que realiza en Snapchat. Esta fue la primera reunión del elenco desde que terminó la serie, en 1996 y fue bien recibido por el público, pues tuvo 15 millones de espectadores durante los tres primeros episodios.

El bajista de la banda Linkin Park, Dave ‘Phoenix’ Farrell, compartió que la agrupación tiene material nuevo que comenzó a trabajar antes del brote mundial de COVID-19, pero aceptó que han detenido el proceso por el aislamiento, aunque a veces tienen reuniones virtuales para seguir avanzando. Cabe mencionar que la banda originaria de California no ha tenido un nuevo lanzamiento desde 2017, año en que falleció su vocalista Chester Bennington. (Por Katia Plascencia Muciño)