La actriz Kate del Castillo aseguró sentirse frustrada al no poder tener en sus manos el expediente que comprueba su inocencia. A tres años de que la SEIDO determinó el no ejercicio de la acción penal contra Kate al estimar que no se habían probado ilícitos en su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán, es fecha que la tienen en espera.

El actor estadounidense Matt Damon reveló que Alexia, su hija mayor con la argentina Luciana Barroso, contrajo el Coronavirus en la ciudad de Nueva York, donde estudia en la universidad, pero ya se encuentra bien de salud. Damon, Barroso y sus tres hijas menores están confinados en Irlanda.

El cantante Prince Royce lanzó una iniciativa para ayudar a niños en el condado de El Bronx, donde creció en Nueva York, con la donación de fondos de la venta de mascarillas impresas con una corona y el nombre de su última gira, “Alter Ego”. La totalidad de los fondos de la venta serán donados por el artista a la Fundación Niño de la Caridad, organización sin fines de lucro dedicada a empoderar y mejorar la calidad de vida de los niños en El Bronx. (Por Katia Plascencia Muciño)