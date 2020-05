El festival de cine online “We Are One”, que une a algunas de las muestras más importantes del mundo, como las de Tribeca, Cannes, Sundance, Berlín, Venecia o el Festival de Cine en Guadalajara, anunciaron su programación que contendrá más de 100 películas de 35 países, además de charlas con algunas de las figuras más importantes del mundo del cine. Desde el próximo 29 de mayo al 7 de junio, “We Are One: A Global Film Festival”, podrá verse de forma gratuita y de manera exclusiva en YouTube.

Con la participación de Fobia, María José, Molotov, Kinky, Ana Torroja, DLD, Camilo Séptimo y Moenia, entre otros, se llevará a cabo el festival Conecta, organizado por OCESA. El evento de música virtual gratuito se realizará los días 29 y 31 de mayo, así como el 5 y 6 de junio a través de la página Citibanamexconecta.

El actor estadounidense Matthew McConaughey y su esposa, la modelo brasileña Camila Alvés, donaron 110 mil mascarillas a hospitales de la ciudad de Texas, Estados Unidos. La lucha contra el Covid-19 por parte del actor ha sido constante y se prevé que continúe realizando más donaciones. (Por Katia Plascencia Muciño)