Debido a la pandemia de Coronavirus, la agrupación alemana Rammstein pospuso sus conciertos programados para los días 26 y 27 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Los boletos adquiridos para esos conciertos serán válidos para las nuevas fechas, que aún no se han dado a conocer.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood anunció nuevos cambios al reglamento de los Globos de Oro, aunque esta vez no están relacionados con la pandemia de Covid-19. El organismo ajustó las reglas para las llamadas series de antología, actores secundarios y en la categoría de Película Extranjera, en la que se revisará su idioma, y no su país de origen. Las nuevas reglas aplicarán para la edición 78 de los premios, en 2021, aunque aún no cuentan con fecha exacta para realizarse.

La filmación de “Avatar 2″ reanudó su rodaje con un equipo de personas más reducido en Nueva Zelanda. Fue el productor Jon Landau, quien dio a conocer la noticia y aprovechó para dar algunos detalles sobre la trama de “Avatar 2″, que contará “la historia de Sully y su familia, y lo que hacen para mantenerse unidos. “Avatar 2″ tiene previsto su estreno en cines en diciembre de 2021. (Por Katia Plascencia Muciño)