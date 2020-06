El Festival Internacional de Cine de Cannes presentó su selección oficial para este 2020 con la novedad de que no habrá competencia esta vez y nadie recibirá la Palma de Oro. Se trata de 56 películas de la cuales 16 fueron dirigidas por mujeres. El Festival se lleva a cabo cada año en el mes de mayo y la edición 2020 se suspendió por la pandemia, por lo que las cintas podrán verse en otros festivales asociados que puedan realizarse este año. Producciones de Wes Anderson, Fernando Trueba y Steve McQueen aparecen en la lista.

La película “Ya no estoy aquí” del director Fernando Frías se ha colocado como la favorita de los usuarios de Netflix desde su estreno el pasado 28 de mayo. Además la plataforma informó que se encuentra en el lugar número nueve de la películas más vistas en Estados Unidos.

El fallecido actor Héctor Suárez aparecerá en un documental dirigido por Francisco Javier Padilla sobre Hugo Sánchez. Héctor fue amigo cercano del futbolista y participó con su testimonio en la filmación de este proyecto que aún no tienen fecha de estreno. (Por Paco Morales González)