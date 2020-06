La comunidad artística se une al movimiento en redes #justiciaparagiovanni, sobre la muerte de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos. Zuria Vega, La banda Molotov, José Ron, son algunos ejemplos. Guillermo del Toro usó su cuenta de Twitter y expresó: A más de un mes, o hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido – la locura absoluta – es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública.

El elenco de la telenovela Amor en custodia se reunirá virtualmente el día de hoy a las 21:00 horas con la participación de Paola Núnez, Magarita Gralia, Andrés Palacios, Daniela Schmid, Sophie Alexander Katz, Verónica Langer, Adriana Louvier, Itari Martha, Verónica Merchant, Lisset y Carmen Madrid.

Uno de los festivales musicales más famosos del mundo, Tomorrowland, que tuvo que cancelar su edición 2020, ofrecerá a los fans una experiencia virtual del 25 al 26 de julio, con lo más avanzando de la tecnología en tercera dimensión y efectos especiales. El evento llevará por nombre Tomorrowland Around the World”. (Por Paco Morales)