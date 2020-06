Tras el fallecimiento del vocalista de la agrupación Jarabe de Palo, Pau Donés y la petición de sus familiares de que sea respetada su intimidad y el momento de dolor por el que atraviesan, fue su sello discográfico en España quien reveló que la despedida de Pau se hará “en la más estricta intimidad” y que no se celebrará funeral.

Apenas cinco días después de decir que el Coronavirus es “la gran mentira de los gobiernos”, el cantante, Miguel Bosé, arremetió contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar la enfermedad y, en especial, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación. El cantante aseguró una vez que activen la red 5G, seremos borregos a su merced y necesidades”.

Autoridades de la ciudad de Chicago informaron que el festival musical Lollapalooza 2020, no se llevará a cabo este año. El anuncio es únicamente una formalidad, pues ya se esperaba que el evento no se realizara por la pandemia de Covid-19. Los organizadores anunciaron que a pesar de que este año no habrá Lollapalooza, contemplan realizar un evento de música en vivo en las fechas del festival, aunque no revelaron mayores detalles. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: Cuartoscuro.com)