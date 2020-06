La hija de 6 años de George Floyd, el hombre asesinado por un policía en Mineápolis, dio a conocer que la cantante Barbra Streisand le dio un regalo muy especial. Gianna escribió en sus redes sociales, Gracias Barbra Streisand por mi regalo, ahora soy accionista de Disney gracias a ti. En la imagen se aprecia el documento y un par de discos de la artista.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood confirmó que la ceremonia número 93 del Oscar cambiará de fecha el próximo año. Usualmente el evento se lleva acabo a inicios de febrero y ahora será hasta el 25 de abril del 2021.

La cantante Norah Jones publicó un nuevo disco bajo el título Pick me up off the floor. Desde el 2016 se alejó de los álbumes de estudio y este nuevo trabajo incluye varias colaboraciones y sesiones que fue realizando con el tiempo y que resultaron en diferentes sencillos. (Por Paco Morales González)