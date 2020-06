Luego de que se anunciara el aplazamiento de la ceremonia del Oscar para su edición 2021 hasta abril, los organizadores de los Premios Bafta hicieron lo propio y tomaron la decisión de postergar dos meses su evento. La Academia Británica de Cine, movió su premiación del 14 de febrero al 11 de abril del próximo año.

Los premios Emmy a lo mejor de la televisión continúan según lo planeado y hasta el momento no han movido la fecha del 20 de septiembre de este año. El conductor será Jimmy Kimel, quien declaró que aun no sabe bajo qué medidas y circunstancias realizarán la ceremonia.

El actor Will Smith protagonizará una cinta basada en la historia real de un hombre llamado Peter, un esclavo que se reveló contra sus captores y emprende un peligroso escape por un pantano en Luisiana durante la guerra civil. La filmación comenzará en el 2021 y el propio actor será uno de los productores.