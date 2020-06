Carmen Salinas compartió un mensaje de enojo en sus redes sociales dirigido a todas esas personas que siguen sin creer que el coronavirus es una realidad. Muy a su estilo, la actriz pidió dejar de ser incrédulos si es que quieren seguir viviendo. Muchos de sus seguidores aplaudieron su mensaje, sin embargo, otros criticaron el estilo y las palabras usadas por la actriz, incluso recomendaron no ver las películas en las que aparece Carmen Salinas.

Carlos Rivera ayudará a la fundación Save The Children con el video de su canción “Ya Pasará”, un motivante clip donde fans de todo el mundo se sumaron en beneficio de la más vulnerable infancia de México frente a la pandemia. Este video, en conjunto con los ingresos obtenidos por las reproducciones de la canción, serán entregados a Save The Children.

Becky G debutará como profesora en la primera emisión de un programa de la Fundación Cultural Latin Grammy dedicado a estudiantes de secundaria interesados en desarrollar una carrera en la industria de la música. La cantante, participará en una sesión de preguntas y respuestas con más de mil estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico, y ofrecerá una presentación musical que se transmitirá de forma gratuita, en el canal de YouTube de los Latin Grammy.