Julieta Venegas representará en línea a través de YouTube, su obra de teatro La enamorada, autoría de Santiago Loza, misma que tuvo una temporada de varios meses en Argentina. La transmisión será en vivo este 3 de julio y podría incluir varias canciones extras del repertorio de la cantante.

El grupo U2 lanzará este 1 de julio su propia plataforma de radio en donde tocarán todo su repertorio y rarezas inéditas que han grabado en el estudio. El vocalista Bono y el guitarrista The Edge, tendrán sus propios programas con invitados especiales y temas diversos.

El actor Jim Carrey estrenará pronto su novela semibiográfica titulada Memorias y Desinformación y adelantó que Tom Cruise querrá golpearlo luego de que la lea, ya que es uno de los roles principales de la historia, aunque con otro nombre. El libro habla de la complejidad de Hollywood y aseguró en entrevista con el New York Times, que el público no sabrá qué es ficción y qué es verdad. (Por Paco Morales González)