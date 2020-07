El cineasta Matt Reeves se unió a HBO Max para desarrollar una serie spin-off de The Batman, filme que Reeves prepara con Robert Pattinson como protagonista. El proyecto aún no cuenta con título, aunque algunas fuentes lo han denominado como Gotham Central.

El actor Robert De Niro redujo el límite mensual de la tarjeta de crédito de su ex esposa, Grace Hightower, alegando que sus negocios han sufrido bajas debido a la pandemia. Según documentos gubernamentales, la cadena de negocios de De Niro solicitó 14 prestamos del programa de ayuda para pequeñas empresas de Estados Unidos por casi 28 millones de dólares.

La cantante Katy Perry presentó su nuevo sencillo, la canción “Smile”, con la que anuncia que su nuevo disco se publicará el próximo 14 de agosto. Perry mencionó que el tema que le dará nombre al material, fue escrita cuando pasaba por “uno de los períodos más oscuros” de su vida y que constituyen “tres minutos de esperanza energizante”. (Por: Katia Plascencia Muciño)