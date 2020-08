El Festival Internacional de Cine en Guadalajara anunció sus nuevas fechas para la realización de su edición 35, luego haberla pospuesto debido a la llegada de la pandemia de Covid-19 a México. De acuerdo al comunicado, el festival se realizará del 20 al 27 de noviembre de 2020 dentro de las instalaciones de la Cineteca de la UdeG, dando prioridad a los eventos al aire libre y a las funciones reducidas.

El concepto Rock en tu idioma prepara nuevo disco que saldrá a la venta a partir del 27 de agosto con el título “Rock en tu idioma eléctrico”. El material se grabó a la distancia de la mano de Sabo Romo, con la participación Arturo Ybarra y “El Cala” de Rostros Ocultos, Chiquis Amaro, Humberto Calderón, María Barracuda, Ugo Rodríguez, Andrea Echeverri, Leonardo de Lozanne y Marciano Cantero, entre otros.

Pese a estar disponible en HBO, Game of Thrones es la serie más pirateada actualmente, incluso un año después de su final, le sigue Rick y Morty, My Hero Academia, The Walking Dead y Bob Esponja. Esta no es la primera vez que Game of Thrones lidera este ranking, ya que en 2017 también ocupó el primer puesto. Tanto es así que ese mismo año HBO pidió a los proveedores de Internet que lanzará advertencias a los clientes que estuvieran pirateando la ficción.