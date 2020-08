El personaje de Patricio Estrella, que forma parte de la serie animada Bob Esponja, tendrá su propio programa de trece episodios. La historia se llamará el Show de Patricio Estrella y aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que algunos personajes de la caricatura original, realicen apariciones especiales.

El actor Eugenio Derbez alertó a sus seguidores para que no se dejen engañar ya que en días pasados un perfil falso en redes sociales, comenzó a solicitar donaciones en su nombre para supuestos fines altruistas. Enfatizó que en este momento no está involucrado en ninguna campaña de donación.

El cantante y actor Jared Leto podría interpretar a Andy Warhol en una cinta biográfica. Así lo dio a conocer él mismo en sus redes sociales. Aunque la publicación fue borrada, trascendió que la cinta se basará en el libro de Victor Bockris de 1989 llamado Warhol: La biografía. (Por Paco Morales González)