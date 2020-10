La novela Como Agua para Chocolate tendrá su adaptación a una obra musical en Broadway. Lo anterior ocurre a 28 años del estreno de la versión cinematográfica de esta obra de Laura Esquivel. La música será compuesta por el grupo Santa Cecilia y la obra dirigida por Michael Mayer, ganador del Tony.

El próximo 20 de noviembre la banda Iron Maden lanzará el álbum “Nigths of the death Legacy of the beast, en vivo en La Ciudad de México”. El disco doble fue grabado en el 2019 en la Ciudad de México durante tres noches de concierto.

Las agrupaciones Cuca, Rostros Ocultos, Fanko, Los Afro Brothers, La Revolución de Emiliano Zapata, darán un concierto virtual el próximo 18 de octubre a las 18:30 horas a través del concepto de Ticket Master Live, llamado Irrepetible. (Por Paco Morales González)