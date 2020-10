Alejandro Fernández, Los Tigres del Norte, Bad Bunny, Pedro Capó, Karol G y Kany García son algunos de los artistas que actuarán en la próxima edición de los Latin Grammy, durante una emisión especial que se llevará a cabo el 19 de noviembre. Carlos Rivera y Roselyn Sánchez serán los presentadores de la ceremonia que, desde Miami, conectará con ciudades de todo el mundo para contactar con los premiados y retransmitir las actuaciones musicales.

Uno de los fiscales que participó en juicio real en el que está basada la cinta “El Juicio de los 7 de Chicago”, criticó la adaptación de Netflix por su falta de fidelidad con los hechos reales y por pasar por alto gran parte de los que, a su entender, fueron los elementos clave del proceso judicial, que duró más de una década.

Tony Lewis, cantante principal de la banda The Outfield, murió el 19 de octubre, a los 62 años de edad. De acuerdo con su equipo, el artista falleció inesperadamente cerca de su casa en Londres. Hasta el momento las causas del deceso no han sido reveladas. El músico, compositor y productor discográfico fue cofundador The Outfield con Alan Jackman y John Spinks. Su música formó parte de la década de 1980 con temas como “Your Love” y “All The Love”. La banda lanzó su último álbum de estudio, en 2011. (Por Katia Plascencia Muciño)