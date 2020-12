El mexicano Manolo Caro dirigirá la primera serie musical de Netflix España, que llevará el título de “Érase una vez, pero ya no” y que contará con la participación de la española Rossy de Palma y la mexicana Mariana Treviño, además del cantante colombiano Sebastián Yatra.

La plataforma Disney Plus informó que trabaja contenidos originales para Latinoamérica, entre los que están incluidos proyectos con Omar Chaparro, Eugenio Derbez, Adal Ramones y Jay de la Cueva. En total se preparan 21 producciones para México, 29 en Argentina, 15 en Brasil y 6 en Colombia.

El ministro se cultura británico Oliver Dowden, pidió a la empresa Netflix que agregue una nota aclaratoria a su serie The Crown, sobre la familia real; en donde diga que se trata de una historia de ficción para que el público no la confunda con la realidad. (Por Paco Morales González)