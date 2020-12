El cantante Marco Antonio Solís (en la foto) inauguró su faceta como empresario hotelero y a partir de hoy operará en Morelia “La Mansión Solís Hotel y Spa”, un edificio con 24 habitaciones, un restaurante, una cafetería, alberca y gimnasio. El costo de la estancia va desde los $4,200 a los $23,000 pesos. En un comunicado, el Buki dijo sentirse emocionado de compartir un espacio que ha sido su casa por muchos años y ahora se abre al público.

La compañía discográfica y Universal Music Publishing Group adquirió el catálogo completo del cantante Bob Dylan, que data de 60 años atrás. Se trata de los derechos de alrededor de 600 canciones, entre las que se encuentran “Knockin’ on Heaven’s Door “ y “Blowing in the Wind”. El monto de la transacción no fue revelado de manera oficial, pero algunos medios estadounidenses estiman que la negociación alcanzó los 300 millones de dólares.

El grupo de rock Zoé lanzó la canción El duelo, cuyo video ya alcanza las quinientas mil reproducciones. Este tema representa un adelanto del disco que lanzarán en el primer trimestre de 2021, titulado “Sonidos de Karmática Resonancia”. (Por Paco Morales González / Foto: Cuartoscuro)