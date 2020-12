El actor Toño Mauri fue sometido a una operación de doble trasplante de pulmón, luego de cinco meses hospitalizado por Covid-19. Mauri se reporta estable y en recuperación, según dieron a conocer los médicos encargados la intervención.

La empresa Netflix prepara una serie de cuatro episodios, inspirada en el Papa Francisco y en 31 conversaciones que sostuvo el líder religioso con personas mayores, sobre el significado de la vida y el papel de los ancianos en la sociedad.

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró en una entrevista ser fan de la serie de televisión The Boys, de la plataforma Amazon Prime Video, por lo que miembros de la producción reaccionaron al comentario en redes sociales e invitaron al ex mandatario a conversar por mensajes directos. (Por Paco Morales González)