La cantante Natalia Lafourcade lanzó un documental titulado Quien me tañe escucha mis voces, que retrata el momento en el que su padre, Gastón Lafourcade a sus 83 años, entra por primera vez a un estudio de grabación, para encontrarse con su hija y compartir el gusto por la música. Natalia declaró que aprovechó la pandemia para reunir todo el material y realizar este filme que tiene una duración de 49 minutos y que se encuentra disponible en YouTube.

La revista Hollywood Reporter dio a conocer que el actor Johnny Depp fue vetado por Disney de la franquicia de Piratas del Caribe, lo anterior luego de los escándalos y conflictos con su ex pareja Amber Heard, que derivó recientemente en su despido de la película de Animales Fantásticos 3.

La actriz Hilary Duff confirmó que la nueva serie de Lizzie McGuire, que se planeaba estrenar en la plataforma de Disney +, fue cancelada de manera definitiva y explicó en un mensaje en Instagram que a pesar de los esfuerzos por realizar el reboot, al final no fue posible. (Por Paco Morales)