A pesar de estar intubado, la salud de Armando Manzanero va en mejora, así lo informó la hija mayor del compositor, María Elena Manzanero, quien comentó que todos los días, los médicos les reportan su estado de salud y su mejoría.

La serie Sex and the City, que terminó transmisiones en 2004 y tuvo dos películas complementarias lanzadas en 2008 y 2010, regresará a HBO con un nuevo reboot; sin embargo, el proyecto no contará con Samantha, encarnada por la actriz Kim Cattrall.

Tras meses de especulaciones, Netflix confirmó que la serie “Friends” saldrá de la plataforma y no estará disponible en 2021. Además, la plataforma sacará de su catálogo la serie “El Príncipe del Rap” y “Gossip Girl” a partir del 1 de enero del 2021. (Por Katia Plascencia Muciño)