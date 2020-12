Acompañada de su hijo mayor, Emiliano, Ana Bárbara sufrió un percance automovilístico mientras acomodaba sus compras navideñas. La cantante reveló que el responsable del incidente perdió el control del auto y terminó chocando con la parte trasera de la camioneta de Ana Bárbara, quien en redes sociales mencionó que tanto su hijo como ella, están a salvo.

Patty Jenkins directora de la cinta Wonder Woman 1984, advirtió que estaría a cargo de una tercera entrega, únicamente si Warner le asegura que se estrenará en cines y no con el modelo mixto de doble lanzamiento en salas y en streaming, como se hace actualmente por la pandemia.

Según medios estadounidenses, el guion de Aquaman 2 se está reescribiendo para permitir que el papel de Amber Heard sea “cortado si es necesario” en un futuro, e introducir una segunda protagonista femenina en el filme como sustitución. La productora Warner, ha recibido miles de peticiones para que Heard sea expulsada de Aquaman 2, tal como sucedió con su ex pareja Jonnhy Depp en la cinta Animales Fantásticos. (Por Katia Plascencia Muciño)