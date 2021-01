El cantante de Jamiroquai, Jay Kay, se vio obligado a aclarar que no participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, luego que fuera comparado por los usuarios de las redes con uno de los manifestantes. Además aclaró que se encuentra en confinamiento en Reino Unido.

Johnny Depp continúa con su mala racha. El actor sufrió un asalto en su mansión en Hollywood Hills. Una mujer se introdujo en su domicilio, haciendo sonar rápidamente las alarmas. A pesar de que huyó de la escena del crimen, fue arrestada poco después por la policía, sin consumar el robo.

Kings of Leon inició el 2021 con sorpresas para sus seguidores y es que la banda confirmó que están de regreso con su nuevo disco “When You See Yourself”, el cual contendrá 11 rolas totalmente nuevas. (Por Katia Plascencia Muciño)