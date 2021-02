A unos días de su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2021, The Weeknd anunció su gira mundial “The After Hours” con la que espera visitar algunos lugares de Estados Unidos, Canadá y Europa. El tour comenzará el 14 de enero de 2022 en Vancouver y finalizaría el 1 de mayo en Tacoma, Washington.

El rapero Kanye West enfrenta dos demandas colectivas por parte de sus ex empleados, quienes le reclaman 30 millones de dólares en concepto de sueldos impagos. En total, son 800 empleados quienes aseguran que West los contrató para los servicios religiosos dominicales que estuvo ofreciendo en 2019 por todo Estados Unidos.

La actriz Leticia Calderón compartió en redes sociales, la noticia del fallecimiento de su papá, quien se encontraba hospitalizado, desde hace varios días, por Covid-19. (Por Katia Plascencia Muciño)