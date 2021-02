El próximo 4 de marzo llega a México una nueva plataforma streaming, se trata de Paramount Plus que también estará disponible en 18 países de Latinoamérica. Los usuarios podrán gozar de una prueba gratuita de siete días y el costo mensual será de 79 pesos. Entre los contenidos se anuncian, más de 5 mil horas de programas y series de MTV, Nickelodeon, producciones originales y estrenos de cintas como Misión Imposible 7 y la adaptación cinematográfica del videojuego Halo, además del regreso de la serie Rugrats en formato 3D.

Lady Gaga ofreció medio millón de dólares de rescate para recuperar a dos de sus perros que fueron secuestrados este miércoles, cuando un hombre disparó al paseador de perros de la cantante y se llevó dos bulldogs. El empleado fue trasladado al hospital y se espera que se recupere pronto.

El actor Gerard Deaprdieu se declaró inocente este jueves, de las acusaciones en su contra de violación y agresión sexual. Señaló que no tienen nada que temer y que no existe ninguna prueba que lo incrimine. El francés comparecerá ante el tribunal el próximo 10 de marzo. La demandante es una actriz de 30 años que asegura haber sido agredida en el 2018. (Por Paco Morales)