La actriz Sofía Vergara ganó una nueva batalla en la guerra judicial que la enfrenta a su expareja Nick Loeb por los derechos sobre unos embriones congelados. La Corte Superior de Los Ángeles ordenó que Loeb no puede hacer uso de esos embriones sin “el consentimiento” de la colombiana.

El padre de Britney Spears, Jamie Spears, aseguró que “nada le gustaría más” que ver a su hija sin necesidad de una tutela legal, después de que el caso de la cantante volvió a las portadas internacionales por el documental que The New York Times estrenó en febrero.

Una jueza de Miami le concedió más tiempo al actor Pablo Lyle para que prepare su defensa en el juicio que enfrentará bajo acusaciones de homicidio por haber golpeado a un hombre mayor tras una disputa vehicular. Tentativamente, el inicio del juicio será el 7 de junio. (Por Katia Plascencia Muciño.)