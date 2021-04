Este jueves se realizó la ceremonia de premiación de los Latin American Music Awards, en donde Bad Bunny arrazó en cinco de las principales categorías, a pesar de que no asistió. Por su parte Alejandro Fernández, quien canceló su participaciónn horas antes por haber dado positivo a Covid-19, hizo un enlace remoto para agradecer el premio Ícono que le fue otorgado y pidió a la gente que se aplique la vacuna. Entre las actuaciones en vivo, destacaron las de Carlos Vives junto a Ricky Martin, con el estreno de su colaboración titulada Canción Bonita; además del dueto realizado por Carlos Rivera y la Banda MS con el tema No me pidas perdón. El homenaje de la noche fue para José Luis Rodríguez El Puma, quien recibió el premio Leyenda, por su trayectoria.

La historia del festival de rock, Avándaro, realizado en septiembre de 1971, que convocó a cerca de 300 mil personas y que reunió a casi veinte agrupaciones musicales, será llevada al cine dirigido por José Manuel Cravioto, realizador del documental de Café Tacvba, Seguir siendo. El filme llevará en título de Avándaro: La leyenda del Mexican Woodstock y comenzará a rodarse en el 2022. (Por Paco Morales González)