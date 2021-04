En el marco del Día mundial de la Tierra, la plataforma Disney+, estrenó el documental Secretos de las ballenas, dirigido por James Cameron, quien explora cinco especies diferentes de los mamíferos en 24 ubicaciones alrededor del mundo. La narración del filme corre a cargo de la actriz Sigourney Weaver.

La plataforma Netflix anunció algunas de la novedades que estrenará próximamente, entre las que se encuentran una película derivada de la serie La casa de las flores, dirigida por Manolo Caro. Por otro lado, Diego Luna, dirigirá la cinta Todo va a estar bien, protagonizada por Flavio Medina y Lucía Uribe, bajo la producción de Gael García Bernal. También se anunciaron las segundas temporadas de Control Z y ¿Quién mató a Sara?

Hilary Duff será la protagonista de una serie llamada How I met your father, que será una comedia desarrollada por los creadores de la famoso programa How I met your mother. En esta emisión una madre contará a sus hijos cómo conoció a su padre. (Por Paco Morales González)