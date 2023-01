Luego de que se filtraran los videos en los que se ve a Bad Bunny aventando los celulares de sus fans que buscaban obtener una foto con él, la popularidad del cantante se vio afectada, y varias de sus canciones descendieron de lugar en las listas de éxitos. Por ejemplo la canción “Titi me preguntó” se situaba en el puesto número 13 y actualmente se encuentra en el lugar 25. Por su parte “Me porto Bonito”, se colocaba en el puesto 15 y ahora bajó al número 19.

Shakira deberá retrasar su mudanza a Miami debido a la salud de su padre, William Mebarak. Se esperaba que la colombiana viajara a Estados Unidos con sus padres y sus hijos este fin de semana, sin embargo, el equipo médico que atiende a su papá, le recomendaron no realizar viajes largos, para no deteriorar la salud de William.

El actor Bryan Cranston, quien dio vida a “Walter White”, en la serie “Breaking Bad”, reveló que su personaje hará una aparición especial para el próximo Super Bowl 58, que se jugará en Arizona. Cranston estará en uno de los comerciales que aparecerán durante el juego. (Por Katia Plascencia Muciño)