Luego de que el gerente de producción de Ximena Sariñana, Luis Miguel Melche, fue atacado a golpes en durante el concierto de La Feria del Caballo en Texcoco, la cantante reveló que se logró que no perdiera el ojo derecho, aunque aún no se sabe si tiene visión. Además, deberá someterse a otras cirugías para reparar las fracturas que le ocasionaron. Ante esto, varios artistas se han unido y piden #EspectáculosSeguros para ellos y su equipo de staff.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra del director Luis Estrada y su nueva película ¡Que Viva México!, cinta que calificó de “churro” y que, aseguró, es para consumo de los “conservadores”. López Obrador aseveró que Estrada no sólo falsea la realidad para quedar bien con los conservadores, sino que “enseña el cobre” con su nuevo filme en contra del Gobierno.

Netflix fue demandado por la película “Sin Aliento”, en la que sugiere que un buzo de la vida real mató deliberadamente a su esposa en un incidente de buceo. La película en francés está basada en hechos reales, en donde una pareja realiza buceo libre y la mujer fallece, por lo que el hombre presentó una demanda por difamación contra la plataforma de streaming por mostrarlo como un asesino en la cinta. (Por Katia Plascencia Muciño)