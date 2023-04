Tras la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, varios han sido los famosos que se han dado cita a fuera de la casa de la actriz con la intención de poder verla y expresarle su apoyo en estos momentos tan complicados. Sin embargo, los intentos de acercarse a la costarricense han sido en vano, pues no se ha permitido el acceso a nadie, fuera de la familia. Personalidades como Alma Cero, Germán Ortega, Lorena Herrera y Yadhira Carrillo acudieron al domicilio, sin embargo, no se les dio el acceso por parte de la familia. Mientras que Imelda Garza, pareja de Julián, se despidió del cantante con un emotivo mensaje, en el que menciona que su muerte la deja partida en mil pedazos, pero agradece por todos los recuerdos felices juntos. El texto en sus redes sociales fue acompañado de varias fotografías de ellos.

El hermano de Chris Rock aseguró que Will Smith miente y no ha buscado a Chris Rock para disculparse sobre la bofetada que le dio en la ceremonia del Óscar el año pasado. Tony Rock mencionó que él también esperaba recibir una disculpa por parte de Smith, ya que en el 2005 trabajaron juntos en la cinta Hitch. (Por Katia Plascencia Muciño)