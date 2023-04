La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incorporó el tema “Gasolina”, del puertorriqueño Daddy Yankee, a su Registro Nacional de Grabaciones, entre los que también están “Like a Virgin”, de Madonna, “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, e “Imagine”, de John Lennon. Además, la Biblioteca del Congreso incorpora por primera vez el sonido de un videojuego, el de “Super Mario Bros”.

De nueva cuenta, el actor francés Gérard Depardieu es acusado de violencia sexual. En este caso son trece mujeres quienes señalan que sufrieron gestos o comentarios sexuales inapropiados del actor en el rodaje de once películas o series estrenadas entre 2004 y 2022 o en lugares externos. Sin embargo, hasta el momento no han denunciado formalmente al actor, pero tres de ellas compartieron su testimonio con la Policía.

La plataforma HBO Max confirmó que se encuentra preparando una nueva serie del universo de Harry Potter, las novelas escritas por J.K. Rowling. No se sabe todavía cuándo se estrenará la serie, ni quienes serán los nuevos actores que interpreten a los personajes de Harry Potter. (Por Katia Plascencia Muciño)