La serie “The Idol”, creada por el cantante The Weeknd, se presentará en la edición 76 del Festival de Cine de Cannes. El cantante es también el protagonista y productor ejecutivo de la serie original de HBO.

Después de cuatro años de la despedida del icónico elenco de “The Big Bang Theory” la serie regresa con un nuevo spin off para la nueva plataforma de Warner Bros y Discovery, que llevará el nombre de Max. El proyecto aún se encuentra en proceso de creación y no se ha determinado en que personajes se centrarán.

Una serie del personaje de “El pingüino” de Batman está en proceso. Se publicó el primer tráiler de esta mini serie que mostrará un poco más del querido personaje, actualmente está en producción y tendrá una duración de ocho episodios que se podrán disfrutar a través de HBO Max en el 2024. (Por Kevin Casillas)