A pesar de los buenos comentarios de la mayoría de los fans hacia la película Star Wars: The Rise of Skywalker, que se estrenó este jueves, la crítica especializada no ha sido benevolente con el trabajo del director J.J. Abrams, al calificarla de poco original y como una historia con giros baratos.

En tanto, el cantante Shawn Mendes, quien ofrecerá hoy el primero de tres conciertos en la Ciudad de México, paseó por los alrededores del hotel donde se hospeda, sin embargo ningún fanático pudo acercarse, por el fuerte equipo de seguridad que lo acompaña. Algunos seguidores le llevaron mariachi pero tampoco salió a saludar.

Finalmente, la película animada Klaus, original de Netflix, que presenta una versión sobre la historia de Santa Claus, ha sido vista en más de 30 millones de hogares alrededor del mundo en los primeros 28 días de estreno. La empresa de streaming aseguró que la cifra no contempla las repeticiones, ya que muchos usuarios la han reproducido varias veces. Por lo anterior, el filme se coloca como el más visto del año con temática navideña. (Por Paco Morales González / Foto: wikimedia)