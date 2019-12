La compositora Allee Willis, creadora del tema principal de Friends, “I´ll be there for you”, interpretado por The Rembrandts, falleció a los 72 años, luego de ser atendida en un hospital de California por una falla cardíaca. Willis también compuso temas para Earth, Wind & Fire.

La cantante Madonna canceló su presentación en Miami del pasado 22 de diciembre y utilizó sus redes sociales para explicar a sus fanáticos que últimamente ha sufrido de dolores insoportables, tras haberse lesionado hace un par de meses, durante un show. Al disculparse con sus seguidores dio a conocer que luego de practicarse un ultrasonido, el médico le pidió que guardara reposo un tiempo considerable para evitar daños irreversibles.

El comediante Javier Carranza, conocido como “El Costeño”, realizó una rutina de comedia en donde criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó, según explicó, varias amenazas de muerte por redes sociales a lo que el cómico comentó: “Perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo”. (Por Paco Morales González, Foto: Cuartoscuro)