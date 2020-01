Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, desmintió los rumores sobre el supuesto mal estado de salud de su padre. La hija del emblemático vocalista de Black Sabbath, refirió que rechaza cualquier versión sobre el supuesto “lecho de muerte” de su papá.

La banda The Strokes estrena un nuevo tema titulado “Ode to The Mets”, que abre una nueva etapa para la banda neoyorkina. Su vocalista Julian Casablancas dijo que en 2020 esperan publicar el nuevo álbum que llegará siete años después de su disco de estudio más reciente en 2013 y de un EP lanzado en 2016.

En 2019, Disney dominó la taquilla estadounidense más que ningún otro estudio cinematográfico, captando el 38 por ciento de la audiencia nacional. Este fue el tercer año consecutivo donde las principales 10 películas proyectadas en cines de Estados Unidos y Canadá fueron secuelas, adaptaciones o cintas de superhéroes. (Por Claudia Arellano Estrada)