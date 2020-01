La ceremonia de entrega de los Globos de Oro que se realizó este domingo en Hollywood, estuvo llena de sorpresas. La película “1917” se coronó como la mejor, superando a la favorita “El Irlandés”, de Martin Scorsese. “Once upon a time in Hollywood”, ganó como mejor comedia o musical. Joaquin Phoenix ganó como Mejor Actor de Drama, por “El Joker”, la Mejor Actriz de Drama fue Renee Zellweger por la cinta “Judy”. Por otra parte el actor Tom Hanks fue homenajeado con el premio Cecil B. De Mille por su trayectoria y la presentadora Ellen DeGeneres fue reconocida por su labor en la televisión con el galardón Carol Burnett Award.

Otros premios destacados fueron para el actor Taron Egerton, por su actuación en la película biográfica de Elton John, “Rocketman”. “Cernobyl” fue la Mejor Serie Dramática y “Fleabag” la Mejor Serie de Comedia.

El día de hoy comenzó el juicio en Nueva York, en contra del ex productor de cine Harvey Weinstein, acusado de agresiones sexuales. Según los medios estadounidenses, de ser hallado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. (Por Paco Morales González)