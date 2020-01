La película de “El Joker” lidera las nominaciones a los Premios BAFTA que otorga la Academia de Cine de Reino Unido, con 11 categorías, entre las que destacan Mejor Película y Actor para Joaquin Phoenix. En segundo lugar, con diez postulaciones cada una se encuentran las cintas “El Irlandés”, de Martin Scorsese y “Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino. Los premios se entregarán el 2 de febrero en Londres.

El ex productor de cine Harvey Weinstein, cuyo juicio por abuso sexual comenzó este lunes en Nueva York, enfrenta tres nuevos cargos similares ahora en Los Ángeles. Los abogados del magnate de Hollywood no han hecho declaraciones sobre este nuevo proceso en su contra.

El actor Christian Bale, quien interpretó en el pasado a Batman, está en negociaciones para participar en la nueva cinta de “Thor: Love and Thunder”, al lado de Chris Hemsworth y Natalie Portman, aunque aún se desconoce el papel que podría desempeñar. (Por Paco Morales González, Foto: @jokermovie)